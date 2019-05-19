Süper Ligde belki de şampiyonun belli olacağı Galatasaray-Medipol Başakşehir maçı öncesinde, Emre Belözoğlu'nun bu maçta forma giyeceği öğrenildi. Galatasaraylı eski futbolcu Arda Turan ise sakatlığı olduğu için bu kritik maçta oynayamayacak.