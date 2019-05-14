Süper Ligde şampiyonluk yarışı veren Galatasaray ile Medipol Başakşehir'in Türk Telekom Stadı'nda oynayacağı mücadelenin biletleri satışa çıktı.

Süper Ligin 33. haftası sezonun kritik maçına sahne olacak. Şampiyonluk yarışı veren ve 66'şar puana sahip olan Galatasaray ile Medipol Başakşehir Türk Telekom Stadı'nda karşılaşacak....



































