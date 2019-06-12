GALATASARAY MUHALEFETİ, YÖNETİMİN TRANSFER YETKİSİNİ DURDURMA TALEBİNDE BULUNDU
Galatasaray genel kurul üyeleri Ahmet Özdoğan ve Barış Cenk Akkaya, yönetimin transfer yetkisini durdurma talebi ile mahkemeye başvuruda bulundu.
Galatasaray Kulübü'nün yıllık olağan mali genel kurulunda idari yönden ibra edilmeyen, sonrasında ise mahkeme aracılığıyla bu karara tedbir getiren başkan Mustafa Cengiz ve yönetimi, 'transfer yetkisini kullanamama' tehlikesi ile karşı karşıya kaldı. Sarı kırmızılı kulübün yönetime muhalif kesimi, ibrasızlık oylamasının ardından yeni bir girişimde bulunarak 'yönetimin transfer yetkisini durdurma talebi' ile mahkemeye başvuruda bulundu.
Kaynak: haberinburada....
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