Galatasaray, bir gazetede çıkan “Şampiyonluk kutlamalarını Cübbeli Ahmet'in damadının şirketi organize edecek“ haberiyle ilgili açıklama yaptı. Açıklamada “Galatasaray, Atatürk'ün kurduğu laik Cumhuriyet değerlerine sonuna kadar bağlı inancın eseri ve dev