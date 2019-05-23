Galatasaray ligin 33. haftasında Başakşehir'i yenip şampiyonluğunu kesinleştirdi. Sarı kırmızılı takımın taraftarı ise şampiyonluk kutlamasının yapılacağı günü heyecanla bekliyor. Galatasaray şampiyonluk kutlaması ne zaman, bilet fiyatları ne kadar olduğu