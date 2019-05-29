GALATASARAY TRANSFER HABERLERİ: İŞTE FATİH TERİM’İN TRANSFER LİSTESİ!
Galatasaray yeni sezona her mevkiye bir yıldız getirmek istiyor. Sarı Kırmızılı taraftar, Galatasaray transfer listesi içinde geçen isimleri merak ediyor. Şimdiden bazı isimlerle görüşmeler yapılıyor. Galatasaray transfer gündemindeki isimlerle görüşmeler
Galatasaray transfer son dakika haberlerini sizler için derledik. Galatasaray'da gündem transfer olduğundan Sarı kırmızılı yönetim her mevkiye bir yıldız getirmeyi hedefliyor. Önümüzdeki sezonda hem Süper Lig hem Türkiye Kupası şampiyonluğunu elde etmek isteyen Galatasaray, transfer görüşmelerinde önemli adımlarda bulunuyor....
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