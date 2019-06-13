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Galatasaray U14 Takımı’Ndan Barcelona’Ya 6 Gol
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Galatasaray U14 Takımı’ndan Barcelona’ya 6 gol

GALATASARAY U14 TAKIMI’NDAN BARCELONA’YA 6 GOL

Galatasaray U14 Takımı, Florya'da oynadığı hazırlık maçında Barcelona Futbol Okulu'nu 6-2'lik skorla mağlup etti.

Tarih : 13 Haziran 2019, 19:40
Puan Ver : Galatasaray U14 Takımı’Ndan Barcelona’Ya 6 Gol(7/10)3

Galatasaray'ın sosyal medya platformlarından paylaşılan bilgiye göre, Galatasaray U14 Futbol Takımı, Florya Metin Oktay Tesisleri'nde Barcelona Futbol Okulu ile hazırlık maçında karşı karşıya geldi.

 

 

 

 

 

 

Kaynak: haberinburada. ....

















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