Galatasaray Kulübü'nün dün gerçekleştirdiği Genel Kurul'un yankıları büyüyerek devam ediyor. Mali Genel Kurul'da ikinci dönemi idari yönden ibra edilmeyen Mustafa Cengiz yönetiminde yer alan yönetici Mahmut Recevik, sosyal medya hesabından ibra oylamasıyla ilgili bir paylaşımda bulundu. İbra oylamasının görüntülerini sosyal medya hesabından paylaşan Recevik, 'Evet' yönünde oy kullananların sayısının daha fazla olduğu ileri sürerek, “Galatasaraylılar bu videoyu izleyin, konuşmaları dinleyin....



































