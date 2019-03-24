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Galatasaray Yönetim Kurulu Üyelerinden İbra Yorumu

GALATASARAY YÖNETİM KURULU ÜYELERİNDEN İBRA YORUMU

Galatasaray Yönetim Kurulu Üyesi Mahmut Recevik, ibra edilmedikleri genel kurul sonrasında, “İlk oylamada evet oyları, hayır oylarından fazlaydı. Divandakiler bunu görmezden gelip oylamayı tekrar ettirdiler“ yorumunu yaparken, başkan yardımcısı Yusuf Güna

Tarih : 24 Mart 2019, 15:40
Puan Ver : Galatasaray Yönetim Kurulu Üyelerinden İbra Yorumu(7/10)3

Galatasaray Kulübü'nün dün gerçekleştirdiği Genel Kurul'un yankıları büyüyerek devam ediyor. Mali Genel Kurul'da ikinci dönemi idari yönden ibra edilmeyen Mustafa Cengiz yönetiminde yer alan yönetici Mahmut Recevik, sosyal medya hesabından ibra oylamasıyla ilgili bir paylaşımda bulundu. İbra oylamasının görüntülerini sosyal medya hesabından paylaşan Recevik, 'Evet' yönünde oy kullananların sayısının daha fazla olduğu ileri sürerek, “Galatasaraylılar bu videoyu izleyin, konuşmaları dinleyin....

















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