Mustafa Cengiz ve Abdurrahim Albayrak, Akhisarspor maçının ardından soyunma odasına inerek müjdeyi verdi. 3 milyon liralık Rize primini hesaplara yatıran yönetim, kupadan sonra Başakşehir'e de aynı tarifeyi uygulayacak.

Beşiktaş derbisi galibiyetine 3 milyon TL prim veren Sarı-Kırmızılılar, Rize deplasmanı için de aynı ücreti belirlemişti. Akhisar'la oynanan kupa finalinden hemen önce, bu primlerin hesaplara yatırıldığı öğrenildi. Müjdeyi kupa zaferinden sonra soyunma odasına inerek veren Galatasaray Başkanı Mustafa Cengiz ve Galatasaray 2....



































