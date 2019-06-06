Galatasaray, Beşiktaş'ta harikalar yaratarak Çin'e giden Anderson Talisca'yı kiralamak istiyor. Guangzhou'ya kiralama teklifi yapacak olan Cim-Bom, Brezilyalı oyuncunun 7 milyon euroyu bulan maliyetini ise sponsorlarla karşılamayı planlıyor.