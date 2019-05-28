GALATASARAY’A ŞAMPİYONLAR LİGİNDE ZORLU RAKİPLER
Spor Toto Süper Lig'de 2018-19 sezonu şampiyonu Galatasaray oldu. Sarı-Kırmızılılar böylelikle gelecek sezon Şampiyonlar Ligi'ne doğrudan katılmaya hak kazandı.
Kaynak: haberinburada....
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