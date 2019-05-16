Galatasaray'da Ziraat Türkiye Kupası finalinde penaltı krizi yaşandı. Karşılaşmanın 66. dakikasında Martin Linnes'in düşürülmesi sonrası kazanılan penaltıda Fatih Terim ve yedek kulübesinden penaltının Selçuk İnan tarafından kullanılması söylendi ancak topun başına geçen Mbaye Diagne kendisi kullanmak istedi....



































