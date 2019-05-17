Galatasaray, Medipol Başakşehir maçı hazırlıklarını sürdürdü. Sarı-kırmızılı takımın golcü oyuncusu Sinan Gümüş, ayağında ağrı hissettiği için çalışmayı yarıda bıraktı.

Galatasaray, Spor Toto Süper Lig'in 33. haftasında karşı karşıya geleceği Medipol Başakşehir maçı hazırlıkların bugün Florya Metin Oktay Tesisleri'nde yaptığı antrenmanla sürdürdü. Teknik Direktör Fatih Terim yönetiminde yapılan antrenman ısınma koşuları ile başladı....



































