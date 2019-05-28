Sezonu şampiyon olarak tamamlayan Galatasaray'da, Fatih Terim'den izin alarak şampiyonluk kutlamalarına katılmayan Sinan Gümüş'ün evini boşaltıp ülkesine gittiği belirtildi.

5 sezon önce Stuttgart 2'den 250 bin euro bonservis bedeli ile transfer edilen 25 yaşındaki futbolcu ile yollar ayrıldı.

Kaynak: haberinburada. ....