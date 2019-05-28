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Galatasaray’da Sinan Gümüş dönemi sona erdi

GALATASARAY’DA SİNAN GÜMÜŞ DÖNEMİ SONA ERDİ

Sezonu şampiyon olarak tamamlayan Galatasaray'da, Fatih Terim'den izin alarak şampiyonluk kutlamalarına katılmayan Sinan Gümüş'ün evini boşaltıp ülkesine gittiği belirtildi.

Tarih : 28 Mayıs 2019, 14:50
Puan Ver : Galatasaray’Da Sinan Gümüş Dönemi Sona Erdi(6/10)2

5 sezon önce Stuttgart 2'den 250 bin euro bonservis bedeli ile transfer edilen 25 yaşındaki futbolcu ile yollar ayrıldı.

 

 

 

 

 

 

Kaynak: haberinburada. ....

















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