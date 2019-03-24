“Galatasaray kaptanı Fernando Muslera sezon sonunda takımdan ayrılacak mı?“ sorusu uzun süredir gündemi meşgul ediyor. Kulüp ve futbolcu bunu yalanlasa da Güney Amerika'dan gelen haberler sezon sonunda ilginç gelişmelerin yaşanabileceğini ortaya koyuyor.

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