UEFA'ya borçsuzluk kağıdı vermesi gereken Galatasaray'ın ay içinde 71 milyon ödemesi vardı. Yabancıların ödemeleri yapılırken Türk isimlerde bütün paralarını alamasalarda “Alacağımız yoktur“ dedi.

Bu ay içinde 71 milyon lira ödeme yapması ve UEFA'ya borçsuzluk kağıdı vermesi gereken Cim-Bom'da yabancıların hak edişlerini ödendi. Türkler de parasının tamamını almasa da “Alacağımız yoktur“ imzası verdi.

Kaynak: haberinburada....