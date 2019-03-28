Galatasaray, Ziraat Türkiye Kupası yarı finalinde Evkur Yeni Malatyaspor ile oynayacağı maçın hazırlıklarına devam etti. Sarı-kırmızılıların Japon sol beki Yuto Nagatomo takımdan ayrı fizyoterapistler eşliğinde koşu çalışmalarına başladı.

Florya Metin Oktay Tesisleri'nde Teknik Direktör Fatih Terim gözetimindeki yapılan antrenman salonda stretching ve core hareketleriyle başlandı. Daha sonra sahada yenilenme koşusu gerçekleştirildi. Milli takımlarından dönen Younes Belhanda, Martin Linnes, Sofiane Feghouli, Yunus Akgün ve Atalay Babacan, antrenmanda yer aldı....



































