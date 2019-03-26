İsrail'in Hapoel Haifa takımında oynayan Galatasaray'ın eski futbolcusu Gabriel Tamas, alkollü araba kullanmaktan dolayı tutuklandı.

Kariyerini İsrail'de Hapoel Haifa'da sürdüren Galatasaray'ın eski futbolcusu Gabriel Tamas, İsrail'de gözaltına alındı. Alkollü bir şekilde araba süren ve saatte 205 kilometre hıza kadar çıkan Romanyalı oyuncu, hakim karşısına çıkarken 30 gün tutuklanma cezası aldı.

Kaynak: haberinburada....