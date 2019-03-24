U14 Liginde Galatasaray ile İstanbulspor arasında oynanan maçta, hakemin sarı-kırmızılı takım lehine penaltı kararı vermesi sonrası ev sahibi ekibi kaptanı Beknaz Almazbekov, “Penaltı yok“ diyerek hakeme itiraz etti. Hakem kararından vazgeçmeyince genç oy

U14 Ligi 25. hafta maçında Galatasaray, Florya Metin Oktay Tesisleri'nde karşılaştığı İstanbulspor'u Beknaz Almazbekov ve Baran Demiroğlu'nun golleri ile 2-0 mağlup etti. Maçta büyük fair-play örneği sergilendi....



































