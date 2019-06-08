GALATASARAY’IN GÜNDEMİNDEKİ RYAN BABEL’DEN ASLAN PAYLAŞIMI!
Galatasaray'ın transferini açıklamaya hazırlandığı Ryan Babel, sosyal medya hesabından Aslan fotoğrafı paylaştı.
Galatasaray'ın kadrosuna katmaya hazırlandığı belirtilen Ryan Babel, sarı-kırmızılı taraftarları heyecanlandıran bir paylaşım yaptı. Ryan Babel sosyal medya hesabından Aslan fotoğrafı paylaştı.
Kaynak: haberinburada....
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