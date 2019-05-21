Galatasaray'ın Başakşehir'i 2-1 yenerek şampiyon olduğu akşam Türk Telekom Stadı'nda Barış Manço'nun “Yaz Dostum“ şarkısı çalındı. Bu şarkının çalınma sebebinin arkasında ise Arda Turan ile Burak Yılmaz olduğu iddiası gündeme geldi.