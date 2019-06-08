GALATASARAY’IN TREZEGUET ISRARI BİTMİYOR!
TRT Spor yorumcusu Ersin Düzen, Galatasaray'ın Kasımpaşa'da oynayan Trezeguet transferinde büyük mesafe katettiğini iddia etti.
Galatasaray, Kasımpaşa'da forma giyen Trezeguet transferi için Kasımpaşa ile görüşmelerini sürdürüyor. Sarı kırmızılıların bu transfer için büyük mesafe kat ettiği iddia edildi. TRT Spor'dan Ersin Düzen'in haberine göre, Galatasaray'ın Ocak ayında da kadrosuna katmak istediği Trezeguet için bir süredir görüşmelerini sürdürdüğü ve büyük mesafe katettiği öğrenildi....
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