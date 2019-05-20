AS Gazetesi, yaptığı gol ve asistlerle şampiyonluğun en büyük mimarlarından olan Feghouli'yi Sevilla'nın transfer etmek istediğini yazdı.

Galatasaray Cezayirli yıldızı Sofiane Feghouli'yi satmama kararı aldı ama bu oyuncunun taliplileri bitmiyor. Suudi Arabistan ve Çin kulüplerinin ilgilendiği 29 yaşındaki kanat oyuncusu için İspanya'nın köklü kulüplerinden Sevilla'nın 10 milyon euroyu gözden çıkardığı iddia edildi. AS Gazetesi, Sevilla'nın mayıs ayı sonunda CimBom'un kapısını çalacağını iddia etti....



































