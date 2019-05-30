GALATASARAY’IN YILDIZI BELHANDA’YA SÜRPRİZ TEKLİF
Galatasaray Kulübü, FFP'ye takılmamak için oyuncu satmak istiyor. Bunun için ise akla gelen ilk isimlerden olan Belhanda'ya Dinamo Kiev'den 9,5 milyon euroluk bir teklifin geldiği ancak sarı kırmızılı ekibin bu rakamı yukarı çekmek istediği belirtildi.
Maicon için Suudi Arabistan'dan gelen 1,7 milyon eurokiralama ücretini kasasına koyan Galatasaray, Luyindama'nın 5 milyon euroluk satın alma opsiyonunu kullandı.
Kaynak: haberinburada. ....
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