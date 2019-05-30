Galatasaray Kulübü, FFP'ye takılmamak için oyuncu satmak istiyor. Bunun için ise akla gelen ilk isimlerden olan Belhanda'ya Dinamo Kiev'den 9,5 milyon euroluk bir teklifin geldiği ancak sarı kırmızılı ekibin bu rakamı yukarı çekmek istediği belirtildi.