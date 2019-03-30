Galatasaray 14 Yaş Altı Futbol Takımı'nın oyuncularından Emirhan Kayar, örnek bir davranışa imza attı. Hatırlanacağı gibi Galatasaray 14 Yaş Altı Takımı'nda geçen hafta da Beknaz Almazbekov, lehine verilen penaltının doğru olmadığını düşündüğü için topu a