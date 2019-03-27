Galatasaraylı Avukatlar ve Hukukçular Derneği Başkanı Oğuzhan Kabasakal, Galatasaray'a kayyum atanacağı iddialarıyla ilgili net açıklama yaptı. Kabasakal, “Kayyum söylentisi ise söz konusu değildir. Galatasaray gibi büyük bir camianın kayyuma devredilmesi