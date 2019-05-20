Süper Lig'de 33. haftada Galatasaray'ın kendi sahasında Medipol Başakşehir'i 2-1 yenip 22. şampiyonluğunu ilan ettiği maçta 90 dakika forma giyen Brezilyalı stoper Marcao, maçtan sonra dikkat çeken bir paylaşım yaptı.