Galatasaray ile sözleşmesi biten Muğdat Çelik'in Süper Lig ekibi Sivasspor ile anlaştığı ortaya çıktı.

Galatasaray ile olan sözleşmesi sona eren Muğdat Çelik'e Sivasspor'un talip olduğu öğrenildi.

Kaynak: haberinburada. ....