GALATASARAYLI NİGEL HAYES, ZALGİRİS KAUNAS’A GİTTİ
Geride kalan sezonu Galatasaray Doğa Sigorta'da geçiren ABD'li basketbolcu Nigel Hayes, Litvanya ekibi Zalgiris Kaunas ile 1+1 yıllık sözleşme imzaladı.
Galatasaray Doğa Sigorta Erkek Basketbol Takımı'nda bu sezon başarılı bir performans sergileyen ABD'li basketbolcu Nigel Hayes'in yeni adresi belli oldu. Litvanya ekibi Zalgiris Kaunas, resmi internet sitesinden yaptığı açıklamada Hayes ile anlaştıklarını bildirdi.
Kaynak: haberinburada....
Takip et: @showhabercom
BU KATEGORİDEKİ İLGİNİZİ ÇEKEBİLECEK DİĞER HABERLER
GÜNCEL HABERLERİ
- Küçükçekmece Gölü’Nde Tedirgin Eden Görüntüyle İlgili Kritik Uyarı!
- Yeni Doğan Bebeğini Çöp Konteynerine Atan Cani Anne Konuştu
- Son Dakika! Çavuşoğlu’Ndan Abd’Nin S-400 Mektubuna Tepki: Türkiye Aldığı Karardan Vazgeçmez
- Sıcaklardan Bunalan İki Genç Kanala Kurdukları Çarşaftan Hamakla Serinlediler
- Chp’Li Altay’Dan ’Ortak Yayın’ İddiası: Soruların Bir Havuzda Hazırlanması Teklif Edildi
EKONOMİ HABERLERİ
- 1'e 5 Veriyor! Yöneticiliği Bırakıp Girdiği İşte, Paraya Para Demiyor
- Çalışanlar Dikkat! Bunu Yapan İşten Kovulacak
- Abd'de Federal Hükümetin Tarihin En Uzun Kapanışını Yaşamasının Ardından, Maaş Alamayan Çalışanlar Çareyi Tefecilerde Buldu
- Kestane Üretimi Tehdit Altında! Önüne Geçilmezse Ağaçlar Yok Olabilir
- Uludağ'daki 1 Kilometrelik Teleferik Kuyruğu Sokaklara Yayıldı
SPOR HABERLERİ
- Rusya, Türkiye’Den Gönderilen 20 Ton Kayısıyı Tezgahlara Çıkarmayacak
- Hollanda’Da Futbolcu Döven Yan Hakeme 3 Yıl Sahalardan Men Cezası
- Fenerbahçe, Kolarov’A 2,8 Milyon Euro Teklif Etti!
- Beşiktaş’In İstediği Peniel Mlapa İçin Vvv-Venlo’Dan Resmi Açıklama Geldi!
- Beşiktaş, Dorukhan İçin Gelen 9 Milyon Euroluk Teklifi Reddetti
DÜNYA HABERLERİ
- Umman Körfezi’Nde Peş Peşe Patlamalar: Mürettebat Tahliye Edildi
- Sevgilisini Daha Fazla Görebilmek İçin Uçağın Tuvaletine ’12 Korsan Ve Patlayıcılar’ Notu Bıraktı
- Abd`de Bütçe Mayıs Ayında Tarihin En Yüksek Açığını Verdi
- Caniler, Borcunu Ödemeyen Adamın Kızını Kaçırıp Gözlerini Oydu
- Kaçırılan Okul Servisindeki Kahraman Çocuklara İtalyan Vatandaşlığı Verildi
Bu Haberle İlgili Yorumlar