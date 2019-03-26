Galatasaray Başkanı Mustafa Cengiz ve yönetim kurulu üyeleri, sarı-kırmızılıların Avrupa CEV final maçında karşılaştığı Trentino maçında takımını yalnız bırakmadı. Başkan Cengiz'in salona girişinde Galatasaray taraftarları büyük sevgi gösterinde bulundu.

Galatasaray, Avrupa CEV final maçında İtalyan temsilcisi Trentino Itas'ı Burhan Felek Spor Salonu'nda konuk etti. Cumartesi günü yapılan genel kurulda idari yönden ibra edilmeyen Başkan Mustafa Cengiz ve yönetim kurulu üyeleri, dev maçta takımlarını yalnız bırakmadı.

Kaynak: haberinburada....