Yusuf Özoğul, İstanbul Pendik'te AK Parti broşürü dağıtırken farklı bir partiye mensup Mine Koraş'ın tepkisine maruz kaldı. Özoğul, Mine Koraş'ın ağır ithamlarına karşı tavrından ödün vermemesiyle Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan başta olmak üzere herkesin takdirini topladı.

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