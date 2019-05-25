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Gazeteci Sabahattin Önkibar Evinin Önüde Saldırıya Uğradı

GAZETECİ SABAHATTİN ÖNKİBAR EVİNİN ÖNÜDE SALDIRIYA UĞRADI

Gazeteci Sabahattin Önkibar'a evinin önünde 3 kişilik grup tarafından saldırı düzenlendi. Önkibar'ın sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.

Tarih : 25 Mayıs 2019, 20:20
Puan Ver : Gazeteci Sabahattin Önkibar Evinin Önüde Saldırıya Uğradı(8/10)4

Gazeteci Sabahattin Önkibar evine giderken saldırıya uğradı. İki araçtan inen 3 kişi, gazeteciyi yumrukladı. Hastaneye kaldırılan Önkibar'ın sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi

 

 

 

 

 

 

Kaynak: haberinburada....

















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