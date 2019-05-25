GAZETECİ SABAHATTİN ÖNKİBAR EVİNİN ÖNÜDE SALDIRIYA UĞRADI
Gazeteci Sabahattin Önkibar'a evinin önünde 3 kişilik grup tarafından saldırı düzenlendi. Önkibar'ın sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.
Gazeteci Sabahattin Önkibar evine giderken saldırıya uğradı. İki araçtan inen 3 kişi, gazeteciyi yumrukladı. Hastaneye kaldırılan Önkibar'ın sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi
Kaynak: haberinburada....
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