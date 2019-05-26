GAZETECİ SABAHATTİN ÖNKİBAR’A SALDIRI OLAYINDA 4 KİŞİ GÖZALTINA ALINDI
Gazeteci Sabahattin Önkibar'a saldıran 3 kişi ile olayla bağlantısı olduğu değerlendirilen bir kişi gözaltına alındı.Olayla ilgili soruşturma devam ediyor.
Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı yaptığı açıklamada, Gazeteci Sabahattin Önkibar'a saldıran 3 kişi ile olayla bağlantısı olduğu değerlendirilen bir kişinin gözaltına alındığını duyurdu.
Kaynak: haberinburada. ....
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