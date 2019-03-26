Gaziantep Büyükşehir Belediye Başkanlığına bağımsız aday olan Davulcu Aşiretler Derneği Başkanı Mahmut Karalar'ın mitinginde renkli görüntüler yaşandı. Yaklaşık 10 zurna ve 100 davulun yer aldığı miting, mehter konseri ile sona erdi.