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Gazişehir Gaziantep, Spor Toto Süper Ligde!

GAZİŞEHİR GAZİANTEP, SPOR TOTO SÜPER LİGDE!

Spor Toto 1. Lig play-off finalinde normal süresi ve uzatmaları 1-1 biten maçta Hatayspor'u penaltı atışları sonunda mağlup eden Gazişehir Gaziantep, Spor Toto Süper Lige yükselen son takım oldu.

Tarih : 31 Mayıs 2019, 01:20
Puan Ver : Gazişehir Gaziantep, Spor Toto Süper Ligde!(5/10)1

Spor Toto 1. Lig play-off finalinde Adana Demirspor'u eleyen Hatayspor ile Osmanlıspor'u saf dışı bırakan Gazişehir Gaziantep, Başakşehir Stadında karşı karşıya geldi. Normal süresi ve uzatmaları 1-1 biten maçta Hatayspor'a karşı penaltılarda 5-3 üstünlük sağlayan Gazişehir Gaziantep, Denizlispor ve Gençlerbirliği'nin ardından Süper Lig'e çıkan 3....

















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