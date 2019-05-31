GAZİŞEHİR GAZİANTEP, SPOR TOTO SÜPER LİGDE!
Spor Toto 1. Lig play-off finalinde normal süresi ve uzatmaları 1-1 biten maçta Hatayspor'u penaltı atışları sonunda mağlup eden Gazişehir Gaziantep, Spor Toto Süper Lige yükselen son takım oldu.
Spor Toto 1. Lig play-off finalinde Adana Demirspor'u eleyen Hatayspor ile Osmanlıspor'u saf dışı bırakan Gazişehir Gaziantep, Başakşehir Stadında karşı karşıya geldi. Normal süresi ve uzatmaları 1-1 biten maçta Hatayspor'a karşı penaltılarda 5-3 üstünlük sağlayan Gazişehir Gaziantep, Denizlispor ve Gençlerbirliği'nin ardından Süper Lig'e çıkan 3....
BU KATEGORİDEKİ İLGİNİZİ ÇEKEBİLECEK DİĞER HABERLER
GÜNCEL HABERLERİ
- Arabada Doğum Anı Saniye Saniye Kameralara Yansıdı!
- İş Yeri Sahibi Tarafından Dövülen Kadın Çalışan İlk Kez Konuştu!
- Mgk Toplantısı Sona Erdi: Pençe Harekatı Kapsamlı Bir Şekilde Ele Alındı
- İzlediği Filmlerden Esinlenip Soygun Yapan Şahıs, Tutuklanınca Gözyaşlarına Boğuldu
- Milli Savunma Bakanlığı Paylaştı! İşte Yerli Ve Milli L-Umtas Füzesinin Atış Anı
EKONOMİ HABERLERİ
- 1'e 5 Veriyor! Yöneticiliği Bırakıp Girdiği İşte, Paraya Para Demiyor
- Çalışanlar Dikkat! Bunu Yapan İşten Kovulacak
- Abd'de Federal Hükümetin Tarihin En Uzun Kapanışını Yaşamasının Ardından, Maaş Alamayan Çalışanlar Çareyi Tefecilerde Buldu
- Kestane Üretimi Tehdit Altında! Önüne Geçilmezse Ağaçlar Yok Olabilir
- Uludağ'daki 1 Kilometrelik Teleferik Kuyruğu Sokaklara Yayıldı
SPOR HABERLERİ
DÜNYA HABERLERİ
- Avustralya’Da Uyuduğu Sırada Pitonla Göz Göze Gelen Kadının Hayatını Soğukkanlılığı Kurtardı
- Beyaz Saray Önünde Kendisini Ateşe Veren Adam Öldü
- Caster Semenya Cas Kararına İtiraz Etti: Bana Zorla Hap Veremezler
- İran’Da Korkunç Cinayet! Tahran Eski Belediye Başkanı, Eşini Öldürdüğünü İtiraf Etti
- Dükkan Sahibinden Kiracısına Korkunç Tehdit: Sana Tecavüz Ederim
Bu Haberle İlgili Yorumlar