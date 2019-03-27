İstanbul Güngören'de 4 katlı bir binanın üçüncü katındaki dairede gece saatlerinde henüz bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı. İhbar üzerine olay yerine gelen itfaiye ekipleri yangına müdahale ederken, dairede bulunan kediyi son anda kurtardı. Bina sakinleri komşularının dairesinden alevlerin yükseldiğini görünce büyük panik yaşadı....



































