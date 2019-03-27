GECE YARISI 4 KATLI BİNADAN YÜKSELEN ALEVLER MAHALLEYİ AYAĞA KALDIRDI
İstanbul Güngören'de 4 katlı bir binanın üçüncü katındaki dairede gece saatlerinde yangın çıktı. İtfaiye ekipleri yangını kontrol altına alırken bina sakinleri alevler karşısında korku dolu anlar yaşadı.
İstanbul Güngören'de 4 katlı bir binanın üçüncü katındaki dairede gece saatlerinde henüz bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı. İhbar üzerine olay yerine gelen itfaiye ekipleri yangına müdahale ederken, dairede bulunan kediyi son anda kurtardı. Bina sakinleri komşularının dairesinden alevlerin yükseldiğini görünce büyük panik yaşadı....
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