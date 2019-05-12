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Geceye damga vuran kare! Albayrak VAR’a gitti

GECEYE DAMGA VURAN KARE! ALBAYRAK VAR’A GİTTİ

Galatasaray'ın deplasmanda Çaykur Rizespor'u 3-2 mağlup ettiği maçta, sarı kırmızılı ekibin oyuncusu Emre Akbaba'nın sakatlandığı pozisyonda Serkan Çınar VAR'a gitti, Abdurrahim Albayrak da ona eşlik etti.

Tarih : 12 Mayıs 2019, 17:50
Puan Ver : Geceye Damga Vuran Kare! Albayrak Var’A Gitti(9/10)5

Galatasaray'ın Rizespor ile karşılaşmada Emre Akbaba'nın sakatlandığı pozisyonda hakem Serkan Çınar, VAR'a giderek pozisyonun tekrarını izlerken ilginç bir an yaşandı.

 

 

 

 

 

 

Kaynak: haberinburada. ....

















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