Galatasaray'ın deplasmanda Çaykur Rizespor'u 3-2 mağlup ettiği maçta, sarı kırmızılı ekibin oyuncusu Emre Akbaba'nın sakatlandığı pozisyonda Serkan Çınar VAR'a gitti, Abdurrahim Albayrak da ona eşlik etti.