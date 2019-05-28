GEÇTİĞİMİZ GÜNLERDE SATIŞA ÇIKAN RAGE 2 OYUNU İNCELEMESİ! İŞTE TÜM MERAK EDİLENLER
İlk oyunun başarısının ardından merakla beklenen Rage 2 için 2 dev firma bir araya geldi. Peki yeni yapım bekleneni karşılıyor mu? Rage 2'nin hikayesini, atmosferini ve özelliklerini sizler için enine boyuna inceledik.
Haberler. com/Özel - Cem Sümbül
Kaynak: haberinburada. ....
Takip et: @showhabercom
BU KATEGORİDEKİ İLGİNİZİ ÇEKEBİLECEK DİĞER HABERLER
GÜNCEL HABERLERİ
- Minibüse Düzenlenen Silahlı Saldırının Altından Aile İçi Şiddet Çıktı
- Annesiyle Tartışan Babasını Bıçaklayıp Kaçan Evlat Bakkalda Yakalandı
- İftara Ne Kadar Kaldı? İşte 28 Mayıs Salı İl İl İftar Vakitleri
- Cinsel İstismara Uğradığını İddia Eden Genç Kızın İfadesi Kan Dondurdu!
- Arkadaşı Tarafından Başından Vurulan Genç, Hastaneye Kaldırıldı
EKONOMİ HABERLERİ
- 1'e 5 Veriyor! Yöneticiliği Bırakıp Girdiği İşte, Paraya Para Demiyor
- Çalışanlar Dikkat! Bunu Yapan İşten Kovulacak
- Abd'de Federal Hükümetin Tarihin En Uzun Kapanışını Yaşamasının Ardından, Maaş Alamayan Çalışanlar Çareyi Tefecilerde Buldu
- Kestane Üretimi Tehdit Altında! Önüne Geçilmezse Ağaçlar Yok Olabilir
- Uludağ'daki 1 Kilometrelik Teleferik Kuyruğu Sokaklara Yayıldı
SPOR HABERLERİ
DÜNYA HABERLERİ
Bu Haberle İlgili Yorumlar