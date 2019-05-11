Genç Beyinler Yeni Fikirler Proje Pazarı ve Bitirme Projeleri Sergisi'nin 8.'sini 25 Mayıs 2019 tarihinde İzmir Ekonomi Üniversitesi'nin ev sahipliğinde gerçekleştirecek.

Ege Bölgesi Üniversiteleri'nin Bilgisayar ve Yazılım Mühendisliği Bölümleri'nin katılımı, Türkiye Bilişim Derneği İzmir Şubesi koordinasyonu, Bilgisayar Mühendisleri Odası, İzmir Kalkınma Ajansı, İzmir Ticaret Odası, İzmir Büyükşehir Belediyesi, Ege İhracatçı Birlikleri, Ege Bölgesinde yer alan kurumlar, STKlar, Teknoparklar, Teknoloji Transfer Ofisleri, firmaların destek ve katkılarıyla, Genç Beyinler Yeni Fikirler Proje Pazarı ve Bitirme Projeleri Sergisi'nin 8. 'sini 25 Mayıs 2019 tarihinde İzmir Ekonomi Üniversitesi'nin ev sahipliğinde gerçekleştirilecek.

Kaynak: haberinburada....