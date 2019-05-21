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Genç Kızın Kapısı Açık Şekilde İlerleyen Minibüsten Yola Düştüğü Anlar, Güvenlik Kamerasına Böyle Yansıdı

GENÇ KIZIN KAPISI AÇIK ŞEKİLDE İLERLEYEN MİNİBÜSTEN YOLA DÜŞTÜĞÜ ANLAR, GÜVENLİK KAMERASINA BÖYLE YANSIDI

İstanbul'da kapısı açık şekilde ilerleyen minibüsten yola düşen genç kız, arkadan gelen kamyonetin altında kalmaktan son anda kurtuldu. Kaza, güvenlik kamerasına saniye saniye yansıdı.

Tarih : 21 Mayıs 2019, 16:10
Puan Ver : Genç Kızın Kapısı Açık Şekilde İlerleyen Minibüsten Yola Düştüğü Anlar, Güvenlik Kamerasına Böyle Yansıdı(5/10)1

İstanbul Maltepe'de tıka basa dolu minibüste yolculuk yapan genç kız, kapısı açık şekilde ilerleyen minibüsten yola düştü. Genç kız,arkadan gelen kamyonetin altında kalmaktan son anda kurtulurken, kaza güvenlik kamerasına saniye saniye yansıdı.

 

 

 

 

 

 

Kaynak: haberinburada....

















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