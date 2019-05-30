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Gençlerbirliği’nde İbrahim Üzülmez ile yollar ayrıldı

GENÇLERBİRLİĞİ’NDE İBRAHİM ÜZÜLMEZ İLE YOLLAR AYRILDI

Süper Ligin yeni ekiplerinden Gençlerbirliği'nde İbrahim Üzülmez ile yollar ayrıldı.

Tarih : 30 Mayıs 2019, 15:00
Puan Ver : Gençlerbirliği’Nde İbrahim Üzülmez İle Yollar Ayrıldı(10/10)6

Yeni sezonda tekrardan Süper Lig'de mücadele edecek Gençlerbirliği'nde teknik direktör İbrahim Üzülmez'in kontratı karşılıklı anlaşarak feshedildi. İbrahim Üzülmez'in başkent ekibiyle 1 yıllık daha sözleşmesi bulunuyordu.

 

 

 

 

 

 

Kaynak: haberinburada....

















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