Gaziosmanpaşa'da, tekstil işçisi olarak çalışan bir kadın, adına kurulan paravan şirketle 500 bin lira borçlandırıldı. Hanife Aksu isimli kadın, “Genel müdürlük hayalleri bana pahalıya patladı“ dedi.

İddiaya göre, tekstil işçisi Hanife Aksu (42), çalıştığı iş yeri sahibinin, bir şirketi için yaptığı genel müdürlük teklifini kabul etti. 2015 yılında kurulan şirkette 1 gün bile genel müdür olamayan Aksu, 3 yıl sonra adına kurulan paravan şirketle borçlandırıldığını öğrendi. Yaklaşık 500 bin lira borç şoku yaşayan Aksu, “Genel müdürlük hayalleri bana pahalıya patladı“ dedi....



































