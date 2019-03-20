Genoa Teknik Direktörü Cesare Prandelli, Sinan Gümüş'ün transfer edileceği iddiaları sonrası çarpıcı açıklamalarda bulundu. Prandelli, “Ciddi, görevine sadık, kaliteli, yarışmacı ve iyi de bir sol ayağı var. Onu son dönemde de takip ettim.“ dedi.