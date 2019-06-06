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Genoa ve Parma Miha Zajc’a talip oldu!

GENOA VE PARMA MİHA ZAJC’A TALİP OLDU!

Fenerbahçe'nin Sloven oyuncusu Miha Zajc ile Genoa ve Parma ilgileniyor. İtalyanlar, başarılı oyuncu için sarı-lacivertli kulübe 6 milyon euro teklif etti.

Tarih : 06 Haziran 2019, 13:00
Puan Ver : Genoa Ve Parma Miha Zajc’A Talip Oldu!(7/10)3

Fenerbahçeli Mıha Zajc'a İtalya'dan transfer teklifler geldiği belirtiliyor. Genoa ve Parma'nın ilgilendiği Sloven futbolcu için gelen en yüksek teklif 6 milyon euro oldu. Fenerbahçe ise 8 milyon euro istiyor....

















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