GENOA VE PARMA MİHA ZAJC’A TALİP OLDU!
Fenerbahçe'nin Sloven oyuncusu Miha Zajc ile Genoa ve Parma ilgileniyor. İtalyanlar, başarılı oyuncu için sarı-lacivertli kulübe 6 milyon euro teklif etti.
Fenerbahçeli Mıha Zajc'a İtalya'dan transfer teklifler geldiği belirtiliyor. Genoa ve Parma'nın ilgilendiği Sloven futbolcu için gelen en yüksek teklif 6 milyon euro oldu. Fenerbahçe ise 8 milyon euro istiyor....
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