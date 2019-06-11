Ev Kadınlarına Devletten İş Desteği! 15 Bin Lira Faizsiz Kredi Veriliyor
Meteoroloji’Den Uyarı Geldi! İstanbul Ve Birçok İlde Yağış, Fırtına Bekleniyor
Emniyet Şeridinde Giden Motosikletlinin Başına Pet Şişe Atıldı, 2 Kez Kaza Atlattı
Huawei’Den En İyi Olma İtirafı: Biraz Daha Zamana İhtiyacımız Var
Goldman Sachs: Fed Bu Yıl Faiz İndirmeyecek
Sosyal Medyayı Sallayan Görüntü: Avm’Yi Su Bastı, Müzisyenler Titanik Filminin Müziğini Çaldı
Venezuela`da 5 Aylık Enflasyon Yüzde 900`ü Aştı
Eşiyle Tartışan Kocanın İntihar Girişimi Yürekleri Ağza Getirdi
Süleyman Soylu: Abd’Ye Haraç Veren Ülke Olmayacağız
Erdoğan, İstanbul Seçimi İçin Miting Yapmayacak
Hercai Dizisinin Başrol Oyuncusu Akın Akınözü, Bedelli Askerlikten Yararlandı
Psikolojik Tedavi Gören Kişi Dehşet Saçtı: 1 Ölü, 1’İ Polis 3 Yaralı
Gezi Otobüsüyle Otomobil Çarpıştı: 4 Ölü 42 Yaralı
Türkiye’Den Abd’Ye Tepki: Müttefiklik İlişkileriyle Bağdaşmıyor
Acun Ilıcalı’Nın Berfu Yıldız’A Düğünde Taktığı Hediye Belli Oldu
Abd, Türk Pilotların F-35 Eğitimini Sonlandırdı
Suriyeli Göçmenler İstanbul Diye Tarsus’A Bırakıldı
Fatih Altaylı’Dan Havalimanındaki Rezaletle İlgili Çarpıcı Yorum: Görüntü Komik, Ayıp Bir Şey Yok
Acun Ilıcalı, Yemekteyiz’De Onur Büyüktopçu’Nun Yerine Gelecek İsmi Duyurdu
Chp Genel Başkan Yardımcısı Seyit Torun Vıp Krizinin Detaylarını Anlattı: İmamoğlu Valiye ’İt’ Demedi

Gezi otobüsüyle otomobil çarpıştı: 4 ölü 42 yaralı

GEZİ OTOBÜSÜYLE OTOMOBİL ÇARPIŞTI: 4 ÖLÜ 42 YARALI

Balıkesir'de gezi otobüsü ile otomobil çarpışması sonucu meydana gelen trafik kazasında 4 kişi öldü, 42 kişi de yaralandı.

Tarih : 11 Haziran 2019, 09:20
Puan Ver : Gezi Otobüsüyle Otomobil Çarpıştı: 4 Ölü 42 Yaralı(8/10)4

Balıkesir Bandırma'da otobüs ile otomobil çarpışması sonucu meydana gelen kazada 4 kişi öldü, 42 kişi de yaralandı. Bölgeye çok sayıda ambulans sevk edildi.

 

 

 

 

 

 

Kaynak: haberinburada....

















Etiketler: Gezi  Otobüsüyle  Otomobil  Çarpıştı  4  Ölü  42  Yaralı    haber

Bu Haberle İlgili Yorumlar

BU KATEGORİDEKİ İLGİNİZİ ÇEKEBİLECEK DİĞER HABERLER