Yunan gazetesi Greek Reporter, Yunanistan'ın en büyük adası olan Girit'te denizaltında 'kurbağa adam' da denilen iki askeri dalgıcın Türk bayrağını tuttuğu görülen fotoğrafın 'Yunanistan'ı kızdırdığını' yazdı.

Kaynak: haberinburada. ....