Dünyanın bilinen en eski kült yapılar topluluğu 12 bin yıllık Göbeklitepe, hatıra amacıyla basılan euroda yer aldı. Göbeklitepe eurolarının turizm amacıyla kullanılması planlanıyor.

Tarihte bilinen en eski yapıttan daha da eski olduğunu düşünülen Göbeklitepe, hatıra ve turizm amacıyla basılan euro banknotlarında yer aldı.

Kaynak: haberinburada. ....