Gökhan Özoğuz, Tunceli Belediyesi'nde bulunan “Tunceli“ ibaresinin yerine “Dersim“ kullanılması kararını eleştirdi.

Daha önce “Komünist Başkan“ olarak bilinen Fatih Mehmet Maçoğlu'nu destekleyen Athena Gökhan, Tunceli Belediye Meclisi'nin, belediyede bulunan tabelalarda “Tunceli“ ibaresinin “Dersim“ olarak değiştirilmesi kararını eleştirdi.

Kaynak: haberinburada. ....