Beşiktaş Başkanı Fikret Orman, geçtiğimiz günlerde Gökhan Töre ve Tolga Zengin ile sezon sonu yolların ayrılacağını açıklamıştı. Bunun ardından siyah beyazlı ekibin futbolcusu Gökhan Töre, Instagram hesabından sert bir açıklama yayınladı.