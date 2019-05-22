Bu sezon Galatasaray'a yenilerek şampiyonluğu kaçıran Medipol Başakşehir'in Başkanı Göksel Gümüşdağ, adı sürekliFenerbahçe ile anılan Emre Belözoğlu ve teknik direktörleri Abdullah Avcı hakkında önemli açıklamalarda bulundu.

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